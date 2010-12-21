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Spor

''ORDİNARYÜS''DEN İYİ HABER İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 15:04

-''ORDİNARYÜS''DEN İYİ HABER  İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in durumunda olumlu gelişmelerin olduğu açıklandı. Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Deniz Şener, Yunanistan'da rahatsızlanan ve dün özel ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek, bu hastanede tedavi altına alınan Küçükandonyanis'in durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Efsane futbolcunun başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığının bulunduğunu belirten Şener, ''Lefter Bey 85 yaşında. Kalp damarlarında tıkanma, kalp kapağında darlık ve aynı şekilde vücudun diğer organlarında da damar sertliğine bağlı hasarları olan bir kişi. Yıllardır var olan bu problemleri artmış. Üzerine ilave olan zatürre, kalp ve böbrek yetersizliğiyle birlikte hasta oldukça sıkıntılı bir sürece girmiş. Yunanistan'da yoğun bakıma yatmış ve şok tablosuna girmiş. Orada uygulanan başarılı bir tedaviyle buraya nakil edilebilecek hale gelmiş'' diye konuştu. Dr. Deniz Şener, Küçükandonyadis'in durumunda olumlu gelişmelerin olduğunu vurgulayarak, ''Dünden bugüne olumlu değişiklikler var. Durumu daha iyi. Gelişmeler her zaman çok kırılgan bir durumda olduğu için bir süre daha yoğun bakımda kalması gerekebilir. Ama bir kaç gün sonra serbest bölümdeki yatağına alacağımızı düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. Şener, ''Ordinaryüs'' lakaplı efsane futbolcu ile iletişim kurabildiklerini anlatarak, ''Daha çok kısa cümlelerle ihtiyaçları doğrultusunda konuşmalarımız oluyor. Zannediyorum ki bir kaç gün sonra daha da iyi hale gelecek'' dedi. Küçükandonyadis'in Türkiye'ye getirilmesinin tedavisini olumlu etkileyeceğini de dile getiren Şener, ''Hem psikolojik, hem motivasyon, hem de fiziksel olarak burada olması tedavisine çok olumlu katkıda bulunacaktır'' diyerek sözlerini tamamladı.

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