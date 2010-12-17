-''ORDİNARYÜS'' YOĞUN BAKIMDA ATİNA (A.A) - 17.12.2010 - Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis, Atina'nın ''Evangelismos'' Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları kliniğinde yoğun bakıma alındı. Küçükandonyadis'in sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan doktor Andonis Sideris, ''Kişisel bilgileri vermem mümkün değil, ancak şunu söyleyebilirim ki, hastamızın durumu ağır. Yarın ne getirir bilemiyorum, nitekim konu sağlık olunca, özellikle bu durumda, 1 artı 1 eşittir 2 etmiyor. Sayın Küçükandonyadis, dün solunum sorunlarıyla hastanemize getirildi. Ufak bir iyileşme kaydedilmiş olmasına rağmen, durumunun iyi olduğunu söyleyemem'' dedi. Bilinci açık olan Küçükandonyadis, her ne kadar konuşmak da zorluk çekse de A.A muhabirinin, Büyükadalı arkadaşlarından getirdiği selamları işitince tebessüm etti ve ''Önümüzdeki yaz inşallah Ada'da tekrar beraber oluruz'' şeklindeki dileğini dile getirdi. Bu arada, Küçükandonyadis'in torunu Özcan Katmer de, dedesinin sağlığına ilişkin açıklamasında, ''En son dün akşam konuştuk. Yoğun bakımdan çıkmıştı. Sağolsun Atina-Pire Başkonsolosumuz Beyza Üntuna hanım çok yakından ilgilendi. Teyzem ile anneannem yanındalar. Bildiğim kadarıyla durumu kritik olduğu için değil, tedavi şartları daha iyi olsun diye bugün tekrar yoğun bakıma alındı'' diye konuştu.