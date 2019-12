-''ORDİNARYÜS LEFTER'' ATİNA'DA HASTANEDE İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Atina'da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi altına alınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in, doktorların seyahat izni vermemesi nedeniyle şimdilik Türkiye'ye getirilemediği açıklandı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Lefter'in seyahati sırasında düşerek ayağını kırdığı, aynı zamanda kalbinde ödem oluştuğu ve şekerinin yüksek seviyede seyrettiği bildirildi. Kulübün internet sitesinde ''Efsanemize acil şifalar diliyoruz'' başlığıyla yapılan açıklamada, Lefter'in Türkiye'ye getirilerek tedavisine burada devam devam edilmesi için ambulans ve özel uçak dahil her türlü düzenlemenin gerçekleştirildiği, ancak doktorların şu an için seyahat izni vermediği belirtildi. açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: ''Değerli eski sporcumuzun sağlık durumu, Atina Konsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, başkanımız ve yöneticilerimiz tarafından, doktorlar ve konsolosluk yetkilileri aracılığıyla takip etmektedir. Kulübümüz, kendisinin Türkiye'ye getirilmesi ve tedavisinin burada devam ettirilmesi için ambulans ve özel uçak dahil olmak üzere her tür düzenlemeyi gerçekleştirmiş, ancak doktorların şu an için seyahat izni vermemesi dolayısıyla Küçükandonyadis henüz Türkiye'ye getirilememiştir. Doktorların izin vermesiyle birlikte, kendisi derhal Türkiye'ye getirilecek ve tedavisi burada sürdürülecektir. Fenerbahçe Spor Kulübünün ve Türk sporunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'e, kulübümüz, yönetimimiz ve tüm camiamız adına geçmiş olsun der, kendisine acil şifalar dileriz.''