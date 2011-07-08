Ördek avlarken arkadaşını vurdu!

T24 - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ördek avına çıktığı arkadaşını yanlışlıkla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sarper Kömür ile avukatı Erkan Aydemir katıldı.



Sanık avukatı Aydemir, daha önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Sanık olay anında maktulü kasten öldürmemiştir. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.



Sanık Kömür de olayın kaza sonucu olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "taksirle adam öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 2 yıl 6 aya indiren heyet, sanığa verilen ceza miktarı ve sanığın tutuklanma tarihini dikkate alarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi.



Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kutlubay'ın hazırladığı iddianamede, sanık Sarper Kömür'ün 19 Şubat 2011'de arkadaşı Ahmet Karabaşoğlu ile ördek avlamak için Sapanca Gölü'ne açıldığı, bu sırada sanığın elindeki tüfekle Karabaşoğlu'na yanlışlıkla ateş ettiği ve Karabaşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği ifade ediliyordu.