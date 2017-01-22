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ORC'nin anketine göre, "Dövizin yükselmesi ekonomik darbedir" diyenlerin oranı yüzde 70!

Dolar, Türk lirası karşısında 3.94'ü görmüştü

22 Ocak 2017 21:53

ORC Araştırma Şirketi'nin 36 ilde 2340 kişiyle gerçekleştirdiği ankete katılanların 70'i, yükselen döviz kurunun "15 Temmuz darbesini bertaraf eden Türk halkına karşı yapılan ekonomik bir darbe" olduğunu savundu.

Anket, "CATI - Bilgisaar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle gerçekleştirildi.  

Katılımcıların yüzde 72'si darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasından rahatsızlık duymadığını savunurken, "Rahatsızlık duyuyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 27.4'te kaldı. Katılımcıların yüzde 71.3'ü "Cumhuriyetin ve laikliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu "Hayır" diye yanıtladı. "Evet" diyenlerin oranı ise yüzde 28.7.

"Bu Pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:

 

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