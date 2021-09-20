ORC Araştırma: Son seçimde Erdoğan’a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40’ı erken seçimin ihtiyaç olduğunu söyledi

ORC Araştırma, eylül ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 59.9’u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti. Son seçimde Erdoğan’a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40’ının erken seçimin ihtiyaç olduğunu söylemesi dikkati çekti.

Çalışmaya göre, AKP seçmeni “Kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner” söyleminden rahatsız.

ORC Araştırma’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonuçlara dair şu değerlendirme yapıldı:

“Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenler %60 gibi yüksek bir oranda olsa da hükûmeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir.

Bunun yanı sıra erken seçim olmasına karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen bulunmaktadır. Bu seçmenler “zaten kötü olan ekonomiyi daha kötü hale getirir” endişesi ile erken seçime karşı çıkmaktadır.

“Kapanmanın ardından ekonomik sıkıntıların bitmemesi Ak Parti’nin kemik kitlesini kırdı”

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40’a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri ekonomi, hukuk ve mülteci sorunudur. Kapanmalarının olduğu dönemde ‘kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner’ düşüncesi hakimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi Ak Parti’nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir.

“Ak Parti’nin kemik kitlesinde kırılmaya neden olan bir diğer etken, Afgan göçünün inkârı”

Özellikle Afgan göçünün önce inkâr edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise Ak Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır.

‘Artık toparlanamaz’ söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti’nin 1. Parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz.”