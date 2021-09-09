ORC Araştırma, son seçim anketinin sonucunu paylaştı: Seçmenler bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verir?

ORC Araştırma, Eylül ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Ankete katılanların verdikleri yanıtlara göre; AKP yüzde 32,1, CHP yüzde 25,3, İyi Parti yüzde 12,7, MHP yüzde 9,7, HDP yüzde 7,9, DEVA Partisi yüzde 4,5, Gelecek Partisi ise yüzde 2,5 oy alıyor.

ORC'nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Bu pazar genel secim olsa"

Eylül 2021

AK Parti %32,1

CHP %25,3

İYİ Parti %12,7

MHP %9,7

HDP %7,9

DEVA %4,5

Gelecek Partisi %2,5

Araştırma raporunda yer alan diğer bölümler, yarın itibariyle sosyal medya hesaplarımızdan ve http://orcarastirma.com.tr den paylaşılacaktır."