ORC Araştırma Genel Müdürü Pösteki: Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken AK Parti yöneticileri bizi tebrik ederdi; veriler düşük çıkınca karalama kampanyalarına başladılar

Son genel seçimleri en iyi tahmin eden şirket olarak öne çıkan ORC’nin Genel Müdürü Pösteki’nin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

“24 Haziran genel seçiminde yani son seçimde Avrupa’dan, Amerika’dan birçok yerden takdir aldık çünkü milimetrik hata payıyla sonuçları tahmin ettik. Şimdi gelinen nokta, AK Parti genel merkezinin verilere itibar etmemesiyle alakalı bir durum. Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken hiçbir tepki göstermeyen yöneticiler, son dönemde yayınlanmış olan gerçek rakamlar medyada geniş yer bulduğunda karalama kampanyalarına başlıyorlar, ki bu konuda karalanan ilk ben değilim.

"AK Parti’nin devamlı olarak oylarının düşmekte olduğunu biz dahil bütün şirketler söylüyor"

"Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda bu oranı yüzde 40-45 arası bulurlar ama AK Parti’nin devamlı olarak oylarının düşmekte olduğunu biz dahil bütün şirketler söylüyor hatta biz raporlar gönderdik ve kendileri de rica ettiler. AK Parti kurulduğu günden bu yana kamu araştırmalarına en fazla değer veren ve toplu yönlendiren, toplu okuyan bir siyasi parti. İşler kötüye gittiğinde bilimselliğe inanmamak olur mu? Bizim tepkimiz buna."