ORC Araştırma: AKP yüzde 13'ü göremedi; Z kuşağının tercihi CHP

ORC Araştırma Z kuşağı olarak tanımlanan 17-25 yaş grubuna yönelik son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların yüzde 25.6'sı tercihini CHP'den yana kullanırken, yüzde 18.4'lük kesim de İyi Parti yönünde görüş belirtti.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 16-22 Mart tarihlerinde51 ilden 2.650 genç ile yaptıkları son seçim anketini açıkladı. Ankette, 17-25 yaş aralığındaki bulunan yani 'Z kuşağı' olarak kabul edilen seçmen kitlesinin oy tercihleri incelendi.

Sonuçlara göre bu kitlenin yüzde 25.6'sı olası bir seçimde tercihini CHP'den yana kullanacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 18.4'ü İYİ Parti; yüzde 12.5', ise AKP yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 7.6'sı ise yanıt hakkını HDP'den yana kullandı.

İşte Z kuşağının olası seçimdeki tercihleri:

CHP: % 25.6

İYİ Parti: % 18.4

AKP: % 12.5

HDP: % 7.6

MHP: % 3.5

Diğer: % 4.8

Kararsızım: % 14.7

Oy Kullanmayacağım: % 12.9

Tüm yaş gruplarında AKP önde

ORC'nin 6-13 Mart tarihlerinde tüm yaş gruplarıyla seçim anketindeki sonuçlarına göre ise AKP oyların yüzde 28.1'ini alıyor. İkinci sırada yüzde 23.8 ile CHP; üçüncü sırada ise yüzde 16.8 oy oranına ulaşan İYİ Parti bulunuyor.

İşte tüm yaş gruplarına göre yapılan anketin sonuçları:

AKP: %28.1

CHP: % 23.8

İYİ Parti: % 16.8

HDP: % 8.9

MHP: % 8.7

GELECEK: % 3.5

DEVA : % 3

SP: % 1.6

TDP: % 1.4

DP: %1

YRP: % 0.9

MP: % 0.8

Diğer: % 1.5