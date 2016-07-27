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Dünya
Deutsche Welle

Orban: 'Göç zehirdir'

Victor Orban göçmen ve mülttecilerin kamu güvenliği açısından tehlike teşkil ettiklerini ve terör riski yarattıklarını söyledi.

27 Temmuz 2016 11:44


Macaristan Başbakanı Victor Orban göçü ‘zehir', mültecileri de ‘güvenlik riski' olarak tanımladı. Orban, Avusturya Başbakanı Christian Kern ile birlikte katıldığı basın toplantısında, ‘Macaristan ekonomisinin işleyebilmesi için tek mülteciye dahi ihtiyaçları olmadığını, bu nedenle de Avrupa'nın ortak göç politikası uygulamasına gerek görmediğini' söyledi. Macaristan Başbakanı, “İhtiyacı olan mülteci alsın ama bize zorla kabul ettirmeye çalışmayın, bizim ihtiyacımız yok”, dedi.

Milliyetçi muhafazakâr Macaristan Başbakanı ‘her göçmenin kamu güvenliği açısından tehlike ve terör riski anlamına geldiğini', ifade etti. Mülteci politikasında sertlik çizgisini izleyen Victor Orban, mültecilerin Avrupa Birliği ülkeleri arasında paylaştırılmasına karşı çıkıyor. Orban basın toplantısı sırasında “Bizim açımızdan göç çözüm değil, problemdir. Göç ilaç değil zehirdir ve biz de bu zehri yutmaya niyetli değiliz”, dedi.

Geçen yıl Suriye ve Irak'tan kaçan 400 bin mülteci Macaristan'dan geçmiş, ülkenin güney sınırına tel örgü çekildikten sonra mülteci sayısında azalma olmuştu. Macaristan 199 bin iltica başvurusundan sadece 264'ünü kabul etmişti. Balkan rotasının kapanmasından bu yana Macaristan'a mülteci gelmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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