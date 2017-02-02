Orangutanlara tabletten eş seçme imkanı

Hollanda'da bir hayvanat bahçesi, orangutanlara başka orangutanların fotoğraflarını göstererek eş seçme imkanı sağlıyor.

Apeldoorn kentindeki Apenheul hayvanat bahçesinde yapılan bu uygulamayla araştırmacılar orangutanların üreme şansını artırmayı amaçlıyorlar.

'Orangutanlar için Tinder' deneyi kapsamında, 11 yaşındaki Samboja'ya uluslararası üreme programından olası partnerler gösteriliyor.

Hayvanat bahçesinde çalışan davranışsal biyolog Thomas Bionda, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada bir başka amacın da dişi orangutanların çiftleşeceği eşlerini neye gore seçtiklerini anlamak olduğunu söyledi.

Erkek orangutanlar Singapur gibi uzak yerlerden geldikleri için, hayvanat bahçesi başarılı bir çiftleşme şansını artırmayı umuyor.

Bionda "Sıklıkla, hayvanlar çiftleşmeden hayvanat bahçelerindeki yerlerine geri götürülmek zorunda kalıyorlar" diyor. "Bir erkek ve bir dişi ilk buluştuklarında herşey her zaman iyi gitmiyor."

Dayanıklı tablet arayışı

Bionda araştırmanın, hayvanlar arası ilişkilerde duyguların rolünü inceleyen daha büyük bir araştırmanın parçası olduğunu söylüyor.

Bionda "Duygu büyük bir devrimsel öneme sahip. Vahşi yaşamda eğer bir duyguyu doğru yorumlayamazsanız, bu sonunuz olabilir." diyor.

Araştırmacıların şimdilik en büyük sorunu orangutanların parçalamayacağı dayanıklıkta bir dokunmatik ekranlı tablet yapmak, çünkü Samboja'ya ilk tablet verildiğinde parçalamış, ardından araştırmacılar tabletleri camın ardından göstermek zorunda kalmış.