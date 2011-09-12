Orangutana sigara yasağı geldi

T24 - Malezya'daki hayvanat bahçesindeki sigara tiryakisi orangutana artık sigara içme izni verilmeyecek.





Konu hakkında açıklamada bulunan Malezyalı bir doğal yaşamı koruma uzmanı, hayvanat bahçesindeki ziyaretçilerden aldığı sigaraları içtiği belirlenen Shirley adlı orangutanın artık sigara içmesine izin verilmeyeceğini söyledi.





Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Yetkililer, diğer başka hayvanlarla birlikte Güney Johor bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde kötü koşullarda yaşadığı gerekçesiyle alınan Shirley adlı yetişkin orangutanın komşu eyaletteki Melaka Hayvanat Bahçesinde karantina altında tutulduğunu belirtti.





Bulunduğu hayvanat bahçesinden birkaç hafta içinde Borneo adasındaki doğal yaşamı koruma merkezine gönderilmesi beklenen Shirley hakkında açıklamada bulunan hayvanat bahçesinin müdürü Ahmed Azhar Muhammed, bundan sonra ziyaretçilerin orangutana sigara vermesine izin verilmediğini kaydetti.





Muhammed, “Sigara içmek normal bir orangutan davranışı değildir” diye konuştu.





