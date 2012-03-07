Oran'dan Bakan Ergin'e: Kim bu 'tecavüzcü, banka soyguncusu' gazeteciler, açıkla

Hülya Karabağlı

T24/Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile AB Bakanı Egemen Bağış’ın kullandığı “tecavüzcü, banka soyguncusu tutuklu gazeteci var” argümanını TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Umut Oran, Bakan Ergin’e, “Tecavüz, sarkıntılık, banka soygunu, hırsızlık vb. yüz kızartıcı, adi suçlardan hüküm giyen kaç gazeteci bulunmaktadır, isimleri ve çalıştıkları kurumlar neresidir?” diye sordu.

Oran’ın Adalet Bakanı Ergin’den yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

- Bugün itibariyle ceza ve tutukevlerinde kaç gazeteci, muhabir, yazar bulunmaktadır? Cezaevindeki bu gazetecilerin isimleri ve çalıştıkları kurumlar neresidir?

- Bu gruptaki tutuklu ve hükümlü sayısının 01.1.2003 -31.12.2011 döneminde yıllar itibariyle dağılımı nedir?

- Bunlardan kaçı Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün verdiği Sarı Basın Kartını taşımaktadır?

- Söz konusu gazetecilerin üzerlerine atılı/hüküm giydikleri suçlar nelerdir?

- Tecavüz, sarkıntılık, banka soygunu, hırsızlık vb. yüz kızartıcı, adi suçlardan hüküm giyen kaç gazeteci bulunmaktadır, isimleri ve çalıştıkları kurumlar neresidir?”