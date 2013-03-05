Oran: Tatlıses'in Müslüm Gürses iddiaları araştırıldı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Müslüm Gürses'in ölümü üzerine ileri sürülen tıbbi hata uygulamalarına yönelik kamuoyunda oluşan şüpheleri Meclis gündemine taşıdı. Oran, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “Hastane kayıtları ve doktor raporlarına göre Müslüm Gürses’in beyin ölümü hangi tarihte gerçekleşmiş ve hangi tarih-saatte hasta vefat etmiştir” sorusunu yöneltti.

Oran soru önergesine gerekçe olarak İbrahim Tatlıses’in kamuoyuna yansıyan açıklamasını gösterdi. Tatlıses ifadelerde bulunmuştu: "Senaryo hastanenin aynen planladığı gibi gitti. Baba zaten 1 hafta önce vefat etmişti. Bununla ilgili menajerinin de haberi vardı. Benim de haberim vardı. Hatta hastaneden bir doktor Müslüm Babanın ex olduğunu fakat ailesine söyleyemedikleri için cihaza bağlı tuttuklarını bizzat benim bir yakınıma söylemiş. Doktorlar kimi uyutuyor. Babanın beyin ölümü bir hafta önce gerçekleşmişti zaten. Ben bunu dün akşam Sayın Sağlık Bakanımızla, Sezen Aksu'yla ve ayrıca Hülya Avşar'la da paylaşmıştım. Babanın ölümü kalp yetmezliği, akciğer falan filan değil. Resmen yoğun bakımda kaptığı mikroptan öldü. Dün akşam Sayın Sağlık Bakanımıza babanın birkaç gün önce yaşadığıyönünde yapılan açıklamaların yalan olduğunu, yarın hastanenin ölüm haberini duyuracağını söylemiştim. Ve aynen de öyle oldu.”

Oran’ın verdiği soru önergesi şöyle:

- İbrahim Tatlıses’in açıklamasında öne sürdüğü bilgiler tarafınızca incelenmiş midir, gerekli müdahale yapılmış mıdır, Müslüm Gürses’in sağlık durumu hakkındaki bilgilerin doğru iletilip iletilmediği kontrol edilmiş midir?

- Hastane kayıtları ve doktor raporlarına göre Müslüm Gürses’in beyin ölümü hangi tarihte gerçekleşmiş ve hangi tarih/saatte hasta ex olmuştur?

- Kalp ameliyatına girmeden önce Müslüm Gürses’in akciğer fonksiyon testleri yapılmış mıdır, bu testlerin sonuçları nelerdir?

- Ameliyat öncesinde hastanın risk analizine göre yapılması gereken gerekli tetkiklerin tamamı yapılmış mıdır, bu tetkikler sonucunda hastanın ameliyat olmaya uygun olup olmadığı belirlenmiş midir?

- Hastanenin yoğun bakım bölümü hijyen standartlarını karşılamakta mıdır, Gürses’in hastanın yoğun bakımda hijyen yetersizliği sebebiyle bir mikrop kapıp kapmadığı, burada hastanenin ihmal, kusur veya sorumluluğu olup olmadığı hakkında herhangi bir idari veya adli inceleme başlatılmış mıdır?

- Müslüm Gürses’in ameliyatına giren heyet kimlerden oluşmaktadır ve bu heyet üyeleri arasında daha önce mesleki ihmali ve kusuru dolayısıyla soruşturma geçirerek idari, adli veya meslek organları tarafından bir cezaya çarptırılmış kişiler bulunmakta mıdır? Türk Tabipleri Birliği ve Yüksek Sağlık Şurası’ndan ceza alan bu doktorların isimleri ve cezaya yol açan tıbbi vakalar hangileridir?