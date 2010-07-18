-ORAN: AKP EKONOMİYİ POLİTİKASIZ BIRAKTI ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, ''Mali Kural Yasası'' olarak bilinen tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ertelenmesine ilişkin, ''Bugün bütün dünyayı saran yüzyılın en derin krizlerinden birinde AKP Hükümeti Türk ekonomisini kılavuzsuz, desteksiz ve politikasız bırakmıştır'' dedi. Oran, yaptığı yazılı açıklamayla, Orta Vadeli Ekonomik Program'ın temel direği olan Mali Kural'ın TBMM gündemine getirilmemesini değerlendirdi. ''Mali Kural'ı erteleyen AKP'nin, Orta Vadeli Ekonomik Planlamadan vazgeçtiğini ilan ettiğini'' ileri süren Oran, ''Erteleme AKP'nin ekonomide 'politikasızlık' politikasına devam ettiğini gösteriyor'' ifadesini kullandı. Ekonomik krizin derinleştiği günümüzde piyasaların en çok ihtiyaç duyduğu ekonomik belirsizliğin ortadan kaldırılması olduğunu belirten Oran, ekonomik belirsizliği ortadan kaldırmanın en önemli yolu olan Mali Kural'a kalkınma, istihdam ve istikrar arayışındaki Türk ekonomisinin ihtiyacı olduğunu ifade etti. CHP'nin her fırsatta hükümeti Mali Kural konusunda destekleyeceğini açıkladığını anımsatan Oran, şunları kaydetti: ''Bu sorumlu ve yapıcı yaklaşımımıza karşın hükümet fırsat varken, zaman varken ve koşullar oluşmuşken hayati önem taşıyan bir konuda bir kere daha çark etmiştir. Mali Kural'ın ertelenmesiyle AKP kamu harcamalarında başıboşluğu sürdürmeye devam edeceğini göstermiştir. AKP Mali Kural'ı TBMM'ye getirmeyerek referandum ve seçim öncesinde kamu harcamalarında kuralsızlık politikasına devam edeceğini ortaya koymuştur.''