-ORAMİRAL YİĞİT'İN KIZI VE DAMADI İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in kızı ve damadının ''mağdur'' sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e ''mağdur'' sıfatıyla ifade veren Yiğit'in kızı Sibel Kuli ve damadı Ali İhsan Kuli daha sonra adliyeden ayrıldı. Kuli çiftinin, MSN görüşmelerinin takip edildiği iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulduğu ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Bu arada, benzeri nedenle ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulan Tümamiral Fikret Güneş'in eşi Manolya Güneş'in ise şikayetçi olduğu bildirildi.