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Oral Çalışlar, Medya Mahallesi'nde Taraf için destek istedi

Taraf gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Oral Çalışlar, CNNTürk yayınında destek istedi.

16 Ocak 2013 17:06

Taraf Gazetesi genel yayın yönetmenliği teklifini kabul eden Oral Çalışlar, CNNTürk'te yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk oldu. Ayşenur Arslan, destek isteyen Çalışlar'a,  "benden sana destek olmaz köstek olur" yanıtını verdi.

Programa telefonla konuk olan Çalışlar "Kısmen zorda olan, maddi problemleri de bulunan bir gazetede zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. Bu yüzden sizden yani Medya Mahallesi’nden destek istiyorum" dedi. Ayşenur Arslan ise "Ben Taraf’ın önceki politikasına sıcak bakmıyorum. Bazılarına göre iyi gazetecilik yapılıyor ama bana göre bavul gazeteciliği var, o yüzden benden sana destek olmaz köstek olur" yanıtını verdi. Programın ilerleyen kısmında ise Ayşenur Arslan, Oral Çalışlar'ın gazeteciliğne güvendiğini dile getirdi.

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Oral ÇalışlartarafMedya MahallesiAyşenur ArslanAkif Beki

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