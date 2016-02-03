Öpüştüğü adamın dilini kopardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadın sahil bandında sevgilisi ile öpüşürken dilini ısırıp koparttı. Kopan dili ile birlikte hastaneye kaldırılan adam, kadının dilini kasıtlı mı yoksa kazayla mı ısırdığını bilemediğini söyledi.

Sahil bandında meydana geldi. İddiaya göre bir gemide makine bakımcısı olarak çalışan 44 yaşındaki Tamer Çokçecik yeni tanıştığı sevgilisi ile bir süre alkol alıp eğlendi. Genç kadın ile sevgilisi bir süre sonra öpüşmeye başladı. Bu sırada genç kadın sevgilisinin dilini ısırıp koparttı.

Sevgilisinin dilini ısıran kadın olay yerinden kaçarken, dili kopan Çokçecik çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Talihsiz adamı kopan dili ile birlikte taksiyle ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Burada ilk tedavisi yapılan Çokçecik daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kopan dili yerine dikilen Çokçecik'e 10 dikiş atıldı. Yaklaşık 4 saat süren tedavisinin ardından talihsiz adam ifade vermek üzere karakola götürüldü.

''Gazeteye çıkartmayın''

Gazetecilerin olaya ilişkin sorularına “Boş verin ya nasıl olduğunu. Gazeteye çıkartmayın” diye yanıt veren Çokçecik “Bayan dilinizi kasıtlı olarak mı ısırdı?” sorusunu ise “Abi ne bileyim. Bilemem ya” diyerek cevapladı.

Tamer Çokçecik öpüşürken dilini kopartan kadını tanımadığını, yeni tanıştığını ve kendisine ulaşabilecek bir adres yada telefonu olmadığını söylediği öğrenildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Tamer Çokçecik öpüşürken dilini kopartan kadından şikayetçi olmazken, olay ile ilgili ifadesi alındı.