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Sağlık

Öpüşmek ömrü uzatıyor

Öpüşmenin stresi azalttığını, ciğerlere iyi geldiğini, dişleri güçlendirdiğini, kırışıklıkları önlediğini, hatta ömrü 5 yıla kadar uz

06 Ocak 2009 02:00

Öpüşmenin stresi azalttığını, ciğerlere iyi geldiğini, dişleri güçlendirdiğini, kırışıklıkları önlediğini, hatta ömrü 5 yıla kadar uzattığını biliyor muydunuz?

Öpüşmenin yararları saymakla bitmiyor. ABD’nin Los Angeles kentindeki Cinsel Davranış Kurumu uzmanları bir insanın ömrü boyunca ortalama 100 bin öpücük (76 gün) dağıttığını, ateşli öpücüklerin mutluluk hormonu salgılarını artırdığını bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, yüzdeki 30 farklı kası aktifleştirerek cildin gerginleşmesi ve güzelleşmesini sağladığını belirttiler.

5 dakika öpüşmenin 50 kalori yaktığını vurgulayan doktorlar öpme ve öpülmenin zayıflamaya da yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlara göre öpüşmenin en önde gelen 8 yararı şöyle:

1- Strese karşı iyidir

İnsulin ve adrenalin üretiminin artmasıyla böbreküstü bezlerde adrenalinle birlikte stres hormonu kortisol azalır. Öpüşmeden sonra otomobil kullananlarda yapılan bir araştırma sürücülerin daha az saldırgan tavır gösterdiğini gösterdi.

2- Kalbi hızlandırır

Kalp ritmini hızlandırarak nabzı normal bir idman temposu sayılan dakikada 110 vuruşa yükseltir.

3- Ciğerleri güçlendirir

Normalde dakikada 20 kez nefes alınırken öpüşme sırasında 60’a kadar çıkılır.

4- Yutkunmaya bire birdir

Öpüşmek yutkunma konusunda nefes tutmak gibi yöntemlerden daha etkilidir.

5- Kırışıkların düşmanıdır

30 yüz kasını harekete geçirerek cilde ve kırışıklıklara iyi gelir.

6- Zayıflatır

2 dakika öpüşmeyle 15 kalori yakılır.

7- Aşı gibidir

Öpücük bağışıklık sistemini uyarır ve antikor üretimini artırır. Öpüşmenin ruhu kanatlandırması da bağışıklık sistemini güçlendiren ilave bir işlevdir.

8- Dişlere iyi gelir

Tükürük salgısı arttığından diş minesi güçlenir. Ayrıca sık öpüşenler ağız sağlıklarına daha çok özen gösterir.

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