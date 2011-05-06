Öpüşme eylemine karşı takkeli missilleme

T24 - İETT otobüs şoförünün arka koltukta öpüşen genç bir çifte “Burası seks otobüsü değil” diyerek çıkışması üzerine internette örgütlenerek öpüşme eylemi yapan gençlere karşılık bir grup İHL Sözlük yazarı, yaşananları protesto etmek için topluca takke giyip otobüste yolculuk etmeye hazırlanıyor.







17 Nisan 2011’de Taksim-Sarıyer seferini yapmaya hazırlanan 25T hatlı İETT otobüsünün şoförünün arka koltukta öpüşen genç çifte “Burası seks otobüsü değil” diyerek hakaret etmesi üzerine tartışma çıkmış, şoför çiftin otobüsten inmemesi halinde hareket etmeyeceğini söylemişti. Otobüsten inen çift ve bir başka yolcu, otobüsteki yolculardan birinin kendilerini darp ettiğini öne sürerek karakola başvurmuştu. Ekşi Sözlük yazarı olduğu öğrenilen bir grup genç olaydan bir hafta sonra 25T otobüsüne binerek toplu halde öpüşmeye başlamıştı.

İmam Hatip Liseliler sözlüğü olarak bilinen www.ihlsozluk.com’un yazarları ise öpüşme eylemine karşılık farklı bir eylemle olayı protesto etmeye hazırlanıyor. Eylemi dün Haber7.com internet sitesindeki köşesinden duyuran Esra Elönü, “İETT hattında sevişme karşıtı takkeli eylem!” başlıklı yazısında, “Şimdi İHL Sözlük yazarları aynı hat üzerinde didişme eylemlerine ram olacak bir eylem planlıyor. Şöyle ki bir grup İHL Sözlük yazarı, sevişme eylemini protesto etmek için takkeli eylem hazırlığındaymış!” dedi. Eylem, birçok internet sitesinde de tartışılmaya başlandı.





‘Sokakta sekse müsaade etmeyiz’



İHL Sözlük’te eylemi tartışmaya açan ‘mechul-x’ adlı yazar. ‘Mechul-x’, 4 Mayıs 2011’de “25T İETT hattında takkeli eylem” başlığını açarak, “Şimdi, beyler bayanlar, kimse kusura bakmasın sokak ortasında seks yapmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. O şoför yalnız değil. Bir tarih ve saat belirleyelim ve takkemizi takıp beraberce binelim o otobüse, sonra da ilk en yakın camide iner namazımızı kılarız inşallah” diye yazdı. Takkeli eylem çağrısına yazarların büyük çoğunluğu destek verdi. Eylem fikrini yerinde bulan “sözlük eczanesi” adlı yazar ise “Mesela zemzem sularıyla içinde sevişilmiş yani necis ve cünüb olan belediye otobüsünü yıkama eylemi yapılabilir” diye yazdı.





‘Provoke etmeyin’



Çoğunluğun desteğine rağmen eyleme karşı çıkanlar da oldu. Eylemin yapılmaması gerektiğini belirten “fonveton” rumuzlu yazar, “Bu toplumu fraksiyona ayıracak ve potansiyel müminleri de kendisinden uzaklaştıracaktır” diyerek karşı çıktı. Yazarlardan “Neoliberal” ise tepkisini daha sert dile getirerek, “12 Eylül’de birbirini kıran elemanlardan ne farkınız kalacak bunu yaptığınızda? Birbirlerine dayak atan elemanlardan ne farkınız var? Gidin adam gibi işler yapın. Milleti provake etmeyin. Bu ülkenin böyle saçma sapan olaylara ihtiyacı yok” diye yazdı.