Orçun, Pamela'ya 'Öpüşelim mi' diyecek

T24 - Pamela Anderson, “Yalan Dünya”da! Dün dizi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun rolü sır gibi saklanıyor. Dizinin takipçileri ise Orçun karakterinin bir kadınla öpüşme hayalini seksi yıldızla gerçeğe dönüştürebileceğini konuşuyor.

Hürriyet'in Kelebek ekindeki habere göre, Patos’un marka yüzü olan ve reklam filmi çekimleri için önceki gün Türkiye’ye gelen Pamela Anderson, Kanal D’nin sevilen dizisi “Yalan Dünya” için de kamera karşısına geçti. Hotel Les Ottomans’da konaklayan Anderson, dün öğle saatlerinde korumalarıyla birlikte otelden ayrılıp dizinin setine gitti. Dizide konuk oyuncu olarak yer alacak olan Anderson için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sette fotoğraf çekilmesine de izin verilmedi.

Dizinin hem başrolünde oynayan hem de senaryosunu yazan Gülse Birsel, sürprizi kaçırmamak için Anderson’un rolünü açıklamak istemedi, ancak ünlü yıldızın dizide kendisini oynayacağını söyledi. Şimdi sosyal medya, dizinin kısa sürede ekran fenomenine dönüşen karakteri Orçun’un bir kadınla öpüşme hayalini Pamela Anderson ile gerçeğe dönüştürebileceğini konuşuyor. Pamela Anderson’ın rol aldığı bölüm, önümüzdeki hafta ekrana gelecek.