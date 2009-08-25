Öpücük harekatında 3.perde

Cevahir Evren / T24

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Diyarbakır'da olaylı gece

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Daum: Maçı çevirmemiz sevindirici

Aziz Yıldırım'ın rakipleri “öpecek bir takım” olarak tanıtımını yaptığı ve 3 yıl üst üste şampiyonluk sözü verdiği sezonun 3. maçından sarı lacivertliler 3 golle, 3 puan çıkartmayı bildi. Ligin yeni yüzü diyarbakırspor'un sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor olması yöre insanını heyecanlandıran önemli bir unsurdu ve bu heyecanın maç içerisinde ve sonrasıda kontrol edilemediği ve taşkınlık olarak pet, çakmak ve taş olarak sahaya indiğini de gözlemledik...Yeşil kırmızılar maça oldukça agresif başladı, seyircisi önünde güçlü rakibine karşı ne kadar güçlü olduklarını göstermek için orada oldukları belliydi... Ziya Doğan'ın 'hard' oyun anlayışını Diyarbakırspor'a da kısa sürede aşılamış olmasını, atılan golden sonra sevinmeyin daha maç bitmedi triplerini de kefenin diğer ucuna koymak gerekiyor ki, baya bir 'ciddi' gördük kendilerini...Fenerbahçe ise, karşısındaki rakiplerden ziyade kendisiyle uğraşıyor belki de sezon başı olduğu için... Alman teknik adam takımının istediklerini yapabileceğine olan inancını onlara aşılıyor ve bıraktığından daha geriye düşen oyunu yeniden yukarıya çıkartmak için gözle görülüyor ki sıkı çalışıyor...Takımda en geride oynayacak 5 oyuncunun yeri garanti... Volkan, Gökhan, Roberto Carlos, Lugano ve Bilica'nın aksi bir durum olmadıkça maça ilk 11'de başlayacaklarını biliyoruz... Orta alanda Emre ve Baron'un, ileride de Güiza'nın forma kapma sıkıntısı çekmeyecekleri belli oldu... Hatta Santos'un da ve Kazım'ın da Daum'un gözdeleri olduğunu söylemek bugün için hiç de zor değil...Geriye Alex yokken kimin oynayacağı gibi bir soru kalıyor... En güçlü aday olarak Semih ve Deivid'i görüyoruz...Yedek kulübesindeki oyuncuların Uğur, Vederson, M. Topuz, Önder, Özer ve Bekir'in de aslında daha fazlasını yapmaya çalışacakları bir atmısfer şimdiden oluşmuş görünmekte... Rotasyonun en sağlıklı aktif hale gelmesi içn Daum, en güvendiklerinin skor avantajını elde etmesini bekliyor.. Bu hem yeni girecekleri koruma hem de ilk 11'dekilere güven anlamı da içeriyor bir yerde...Özetle Fenerbahçe'de herşey istenildiği şekilde gidiyor, 3 maçta alınan 3 galibiyet de bu isteğin en somut göstergesi sanıyoruz...