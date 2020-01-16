OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni partiye olan talepler azaldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'le yeni kurulacak partilerin oy oranları hakkında konuştu. Daşdemir, CHP'li belediyelerin yeni parti kurulma taleplerini azalttığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladığını ifade etti.

Yerel seçimlerden önce “Yeni partiler kurulsun” diyenlerin oranının yüzde 34'leri bulduğunu kaydeden Daşdemir, bu talebin seçim sonrasında düşüşe geçtiğini söyledi. Demirdaş'ın açıkalmalarını aktaran Selvi, "Ali Babacan partisini kurana kadar bu oran yüzde 10’a düşerse şaşırmayın" dedi.