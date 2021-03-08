Oprah Winfrey: Kraliçe ve Prens Philip, Meghan Markle'ın bebeğinin ten rengi hakkındaki konuşmalarda yer almadı

ABD'li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, "Kraliyet içinde doğacak bebeğimin cildinin koyu olacağına dair endişelenenler oldu" diyen Meghan Markle'ın, sözlerinde Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'i kastetmediğini söyledi.

Oprah Winfrey'in dün yayınlanan Prens Harry ve Meghan Markle'la Kraliyet ailesinden ayrılma süreçlerini, Britanya medyasının baskısını ve ABD'deki yeni yaşamlarını konuştuğu iki saatlik röportajı ses getirdi. Röportajda Sussex Düşesi Meghan Markle, "Bazı Kraliyet ailesi üyeleri doğacak çocuğumun cildinin ne kadar koyu olacağından endişe duydu" dedi. Markle, röportaj sırasında bebeğinin cildinin ne kadar koyu olacağıyla ilgili endişe duyan Kraliyet üyesinin kim olduğuna dair bilgi vermedi.

Oprah Winfrey, kimin bu "endişeleri" duyduğunu öğrendiğini ancak kamuoyuna açıklayamayacağını belirtti. Öte yandan Winfrey, söz konusu endişelere Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in dahil olmadığını vurguladı.

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