Öperken burnu kırıldı







T24 - Oyuncu Gamze Topuz, yolda karşılaştığı bir arkadaşına sarılıp öpmek isterken burnunu kırdı!





Hürriyet'in haberine göre, Gamze Topuz, önceki gün Cihangir’de karşılaştığı arkadaşı yüzünden hastanelik oldu! Tesadüfen gördüğü arkadaşını öpmek isterken mesafeyi ayarlayamayan Topuz, burnunu kırdı. Arkadaşının elmacık kemiğine burnunu çarpan ve o anda acı içinde yere çöken oyuncu, hastaneye götürüldü.







Üzerimde nazar var







Yapılan tetkikler sonucu burnunu kırdığı anlaşılan Topuz’a hemen müdahale edildi. Geçirdiği küçük operasyonun ardından hastaneden çıkarılan genç oyuncu, yaşadığı talihsiz kazayı nazara bağladı: “Üzerimde nazar var sanırım. Bu olanlara ben bile inanamıyorum çünkü.”

