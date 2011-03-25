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Dünya

OPERASYONUNUN KOMUTA MERKEZİ İZMİR BRÜKSEL (A.A)

25 Mart 2011 14:21

-OPERASYONUNUN KOMUTA MERKEZİ İZMİR  BRÜKSEL (A.A) - 25.03.2011 - NATO kaynakları, Libya'ya hava operasyonunun komuta merkezinin İzmir'de olacağını söyledi. Aynı kaynaklar, NATO'da dün alınan uçuşa yasak bölgenin İttifak bünyesinde uygulanması kararının bu aşamada sadece planlamaya yönelik olduğunu belirtti. Kaynaklar, BM'nin 1973 sayılı kararının tüm unsurlarının tamamıyla NATO'ya devrinin pazar ya da pazartesi günü olacağını, bu konuda siyasi irade bulunduğunu kaydetti. NATO kaynakları, operasyonun gelecek haftadan itibaren bütünüyle İttifak'ın komutasına geçmiş olacağını ifade etti.

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