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Dünya
Deutsche Welle

Operasyonun kurbanı yine siviller

İsrail’in başlattığı kara operasyonunda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Çatışmalarda bir İsrail askeri de öldü. Netanyahu, operasyonun genişletileceği uyarısında bulundu.

18 Temmuz 2014 15:29


İsrail'in perşembe akşamı başlattığı kara operasyonu sonrası ölenlerin sayısı arttı. Gazze'deki kurtarma ekipleri, operasyon sonrası en az 20 Filistinli'nin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında beş aylık bir bebeğin de olduğu belirtiliyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri de hayatını kaybetti. İsrail birliklerinin bir sözcüsü, “Olayın ayrıntılarını araştırıyoruz” açıklamasını yaptı. İki İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kara operasyonu başlatması devam eden füze saldırılarına misilleme olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu, amaçlarının radikal İslamcı Hamas'ın altyapısını yok etmek olduğunu bildirdi. Hamas'ın İsrail'deki saldırılar ve silah deposu olarak kullandığı tünellerin bu hedefler arasında olduğu kaydedildi. İsrail hükümeti ile Hamas arasında yürütülen ateşkes görüşmelerinde ise başarı sağlanamadı.

65 bin asker savaşta

Operasyonda panzerler de kullanılıyor. İsrail hükümeti ek 18 bin askeri daha göreve çağırdı. Böylece toplam 65 bin asker kara operasyonu için görevlendirildi.

İsrail operasyonlarının başlamasından bu yana ölü sayısı ise 260'a yükseldi. Hava saldırılarında 2 bin kişi de yaralandı. Bu arada İsrail ordusu, Gazze'de 143 hedefi vurduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, iki taraftan da sivillerin korunmasını istedi. New York'ta bir açıklama yapan Ban, Hamas'ın İsrail'e füze saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğini belirtti. Ban, “Krizin kötüleşmesi, zaten acı çeken sivillerin yükünü daha da artıracak“ ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, kara operasyonunun tünelleri hedef alması gerektiğini belirtti. Kerry ayrıca 2012 yılında varılan ateş anlaşmasının mümkün olduğunca hızlı şekilde yeniden uygulanması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in kara operasyonunu daha da genişleteceği uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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