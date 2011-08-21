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Operasyonların durdurulması için yola çıktılar ULUDERE (A.A)

21 Ağustos 2011 00:11

-Operasyonların durdurulması için yola çıktılar ULUDERE (A.A) - 20.08.2011 - Şırnak'ta aralarında BDP'lilerin de bulunduğu bir grup, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik düzenlediği hava operasyonlarının durdurulması için Irak sınırına hareket etti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin Şırnak, Hakkari, Van ile bazı ilçelerden gelen ve aralarında BDP'lilerin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup Şırnak'ın Balveren beldesinde bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan grup üyeleri Kuzey Irak'a yapılan askeri operasyonları protesto ettiklerini ve bu amaçla Irak sınırına gideceklerini, sınırı geçip Haftanin ve Zap kamplarına gitmeyi planladıklarını söylediler. Uludere ilçesinin Ortasu köyünden konvoy halinde dağ yoluna giren grup, Irak sınırına birkaç kilometre kala havanın kararması nedeniyle konakladı. Aralarında bazı belediye başkanları ile BDP'li yöneticilerinin de bulunduğu grup üyeleri yarın sabah Irak sınırına gitmek için hareket edecek.

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