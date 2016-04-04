Operasyonlar sonrasında Sur'daki tahribat böyle görüntülendi

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 6 mahallede PKK'lıların kazdıkları hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılıp, 103 gün süren operasyondan sonra, operasyon öncesi ve sonrası havadan çekilen fotoğraflar ilçedeki tahribatın ve çatışmaların yarattığı yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Tarihi Suriçi’nin kuş bakışı operasyon öncesi çekilen fotoğrafı ile karşılaştırıldığında birçok mahalle ve sokakta yaşanan çatışmalardan sonra meydanların ve geniş caddelerin oluştuğu görüldü. Çatışmalar nedeniyle ilçede özellikle Fatihpaşa, Hisarlı, Dabanoğlu ve Savaş mahallelerinde büyük değişim yaşandı.

Koruma planında olmayan yollar, meydanlar ve caddeler açılmış

Sur'da operasyondan önce ve sonra çekilen fotoğrafları karşılaştıran Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanı Nevin Soyukaya şunları söyledi:

"Operasyon sonrasında çekilen fotoğrafa bakınca Keçi burcundan başlayan ve Cumhuriyet İlkokulu'nun üzerinden geçip yıkılan Hacı Hamit Camii'nin sokağından Surp Gragos'a ve Yeni Kapı'ya bağlanan bir cadde açmışlar. Bu yol ne mevcut, ne de koruma amaçlı imar planında yoktur. Düm düz bir yol yapmışlar. Diğer bir yol, Yıkık Kaya Sokak'tan açmışlar. Mardinkapı İlköğretim okulu yakınından geçmiş ve Yeni Kapı Sokağa ulaşmış. Yıkık Kaya Sokağı'nı olabildiğince yapı yıkarak genişletmişler. Mardinkapı İlköğretim Okulu'nun etrafındaki yapıları yıkarak meydana dönüştürmüşler. Hacı Hamit Camisi'nin etrafını yıkmışlar. İçkale'den gelip Küpeli Havuzu kapısından Kurşunlu Camisi'ne, Kurşunlu Cami'den Süleyman Nazif İlkokulu ve oradan Yenikapı'ya bağlanan sokağa düm düz yol açmışlar, bayağı yapı yıkmışlar. Cami ile Süleyman Nazif okulunun arasını açmışlar. Süleyman Nazif Okulu ile Kurşunlu Cami arasında kocaman meydana oluşturmuşlar. 4 ayaklı minareden Yenikapı'ya kadar düz ve geniş bir yol açmışlar. Bu koruma amaçlı planında yok. Resmen araç yolları açmışlar ve kalekolların birbirine ulaşmasını sağlayan yollar yapmışlar. Ne açılan yollar, meydanlar koruma amaçlı planında hiçbir şekilde önerilmiyor. Tamamen aykırı olan işlerdir. Bu yapılan yollar ve çalışmalar için Koruma Kurulu'ndan izin alınmamıştır, bunlar suçtur. İlk bakışta belirlenen bunlar. Detaylı çalışma yapıldığında diğer hasar ve tahribat ortaya çıkacaktır."

Hasar tespit çalışmalarına başlanacak

Sur'da operasyonun bitmesinden sonra uygulanan yasak halen kaldırılmazken, hasar tespit çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi. İlçedeki 6 mahalleden halen iş makineleri ile hafriyat çekilirken, hasar tespit çalışmalarına isteyen ev sahiplerinin de hazır bulunacağı öğrenildi. Sur Kaymakamlığı'nda oluşturulan birime başvuran aileler isterse belirlenen günde polis eşliğinde gidip evlerini görüyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmaları sırasında eşyaları hasar gören ailelere evlerinin yanı sıra eşyalarının da bedellerinin ödeneceğini söyledi.