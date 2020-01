Operasyonlar nedeniyle evlerini terk eden Cizreliler: Yasak kalksa da gidecek yerimiz yok

65 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan şiddetli çatışmalardan dolayı Cizreli 500 aile çatışmalardan kaçıp ilçeye 30 kilometre uzaktaki kaplıca tatil köyü olan Ilısu’ya taşındı. Cizrelilerin köye göç etmesi üzerine 50 hanelik turistlik köyde bulunan pansiyon ve oteller dolup taştı. Cizre’nin Cudi mahallesinde oturduklarını ve çatışmalardan dolayı evlerinin harabeye döndüğünü söyleyen Hediye A. 25 kişi aynı odada kaldıklarını ve memleketlerini çok özlediklerini belirterek, “Cizre’de yasak kalksa da gidecek yerimiz yok” dedi.

“İki aile bir odada kalıyoruz”

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre; sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra ailesiyle beraber Ilısu köyüne taşındıklarını söyleyen Abdulkadir T. şöyle konuştu: “Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde yasağın bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Bu yüzden 10 gün evimizde kaldık. Çatışmalardan dolayı can güvenliğimiz kalmayınca Cizre’den göç etmek zorunda kaldık. Cizre’nin çevresindeki ilçelerde de çatışmalar yaşandığı için bu köye geldik. Burada bir pansiyon odası kiraladık. Pansiyonun odaları 15 metrekare genişliğinde. Bir odaya ayda 450 lira kira veriyoruz. 15 kişi küçücük bir odada kalıyoruz. Bazı ailelerin maddi durumu kötü olduğu için iki aile bir odada kalıyor. Tam 2 aydır çalışamadığımız için kiramızı ödeyemiyoruz. Evimize dönmek için sokağa çıkma yasağının kalkmasını bekliyoruz. Cizre’den göç eden ailelere çevre belediyeler ile valilik birkaç kez yardım yapıldı. Ancak bu yardım yetersiz kalıyor.”

“Burada her şeyi üç katı fiyatına alıyoruz’”

Aşırı talepten dolayı tatil köyünde her şeyin üç katı fiyatına çıktığını söyleyen bir esnaf şunları söyledi: “Benim Cizre’de kuaför dükkanım vardı. Benim iş yerimde yanımda 12 kişi çalışıp evine ekmek götürüyordu. Sokağa çıkma yasağı sonrasında iş yerimizi kapatıp Cizre’den ayrıldık. Çalışanlarımın her birisi bir şehre göç etti. Ben de ailemi buraya getirdim. Tam 60 gündür buradayım. Burada 500 aile bulunuyor. Köylere Cizre’den çok fazla aile taşındığı için köylerde boş ev kalmadı. Her şeyi üç katına alıyoruz. Örneğin Cizre’de domatesin kilosunu iki liraya satın alırken burada 6 liraya satın alıyoruz.

Buraya taşınan insanların hepsinin işyerleri Cizre’de. Yasak ilan edildiği günden beri bu insanlar çalışmıyor. Kimsenin geliri olmadığı için kiramızı ödeyemiyoruz. Ben burada geçici olarak bir berber dükkanı açtım. Günde 10-15 kişiyi tıraş ediyorum. Ancak tıraş ettiğim insanların çoğunun parası yok. Parası olmayanlardan para almıyorum.”

“Cizre’de yasak kalksa da gidecek yerimiz yok”

Çatışmaların en yoğun olduğu Cizre’nin Cudi mahallesinde oturduklarını ve çatışmalardan dolayı evlerinin harabeye döndüğünü söyleyen Hediye A. da yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: “Yasağın ilk 25 gününde evimizde kaldık. Önce sular kesildi. Sonra elektrikler kesildi. Elektrikler de kesilince karanlıkta silah sesleri eşliğinde çocuklarımızı uyutmaya çalışıyorduk.

Kışın en sert dönemini Cizre’de geçirdik. Kış şartlarından dolayı çocuklarımız hastalanmaya başlandı. Gidecek bir yerimiz olmadığı için kışın ortasında elektrik ve su olmadan dayanmaya çalıştık. Ancak çatışmalardan dolayı evimiz harabeye dönünce ailemizle beraber buraya geldik. Şimdi burada 25 kişi bir odada kalıyoruz. Evimizi, memleketimizi özledik. Yasak kalksa bile evimiz harabeye döndüğü için hemen Cizre’ye gidemeyeceğiz.”