'Operasyonlar gerekirse devam eder'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kuzey Irak'a operasyona ilişkin olarak, bu operasyonların, hükümetin bilgisi dahilinde bügüne kadar devam ettiğini, gereği varsa bundan sonra da devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.



Çiçek, ''terör olaylarının artmasıyla birlikte Kuzey Irak'a operasyonlarda artış olacak mı?'' sorusu üzerine, 17 Ekim 2007'de terörle mücadelede önemi sebebiyle hudut ötesi operasyonlara imkan veren bir tezkereyi TBMM'den geçirdiklerini hatırlatarak, o tezkerenin halen yürürlükte olduğunu, ihtiyaç hasıl olduğunda gereğinin yine yapılacağını söyledi.





Tezkere haken yürürlükte



Terörle mücadelede sonuna kadar kararlı olduklarının altını çizen Çiçek şöyle devam etti:



''Hududu, şümulü ve gereği Genelkurmay Başkanlığımızca tayin ve takdir edildiği ölçüde bu operasyonlar bugüne kadar devam etti, Hükümetin dahilinde. Gereği varsa bundan sonra da devam edecektir. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devleti olarak terörle mücadelede sonuna kadar kararlıyız.''



Bu konuda karar almakta hiçbir zaman gecikmediklerini ve tereddütleri olmadığını belirten Çiçek, ''bugün de böyle bir tereddütümüz söz konusu değil. İhtiyaç hasıl olduğunda gerekli değerlendirmeleri güvenlik güçlerimiz yapıyor, Genelkurmay Başkanlığı yapıyor, bize de bilgi veriyor, ondan sonra bu operasyonlar yapılıyor. Bundan sonra da ihtiyaç varsa yapılacaktır'' dedi.





''Ziyareti faydalı olmuştur"



Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır bölgesine yaptığı ziyarete ilişkin bir soru üzerine, gazetecilere şu yanıtı verdi:



''Siyasi parti liderlerimizin, mümkünse sizlerin, bu üzücü olayların meydana geldiği bölgeye ziyaret yapmaları, coğrafyayı yakinen görmeleri bence son derece faydalı olur. Bu ziyaret, bu manada faydalı olmuştur.



''Türkiye'yi tanımadan, orada olup biten işler nasıl oluyor? Orada görev yapan güvenlik güçleri hangi şartlar altında öylesine fedakarane bir mücadeleyi sürdürüyor? Bunu Ankara'dan değerlendirmek doğru olmuyor. Daha evvel de söyledim. Bizim insanımız bazen Elmadağ ile Kandil Dağı'nı karıştırıyor. Onun için biraz da bilmeden, tanımadan görüş sarfediyorlar. Bu da güvenlik güçlerimizin moralini bozuyor.''



Çiçek, son ziyarette de bu konunun gündeme geldiğini, Başbakan ve kendilerinin, bu ziyaretlerin değişik kesimler, en başta diğer parti liderleri ve konuya ilgi duyan, bunu yorum, görüş, müzakere konusu yapan kesimlerin de bu ziyaretlerinde fayda gördüklerini kaydetti.



Dolayısıyla bir ana muhalefet partisi lideri olarak, bu ziyaretin, bu manada olumlu olduğunu ifade eden Çiçek, ''ümit ediyorum ki, değerlendirmeleri de herhalde gitmeden önceki duruma göre biraz daha farklı olacaktır, olmalıdır'' dedi.





