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Operasyonda annesiyle konuşan polis vuruldu!

Özel Harekat polisi, cep telefonundan aradığı annesine 'Ah, anne vuruldum' deyince, annesi Adana'da fenalık geçirdi.

21 Mart 2012 18:42

 

T24 - Şırnak'taki Cudi Dağı'nda, 4 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü çatışmada yaralanan Özel Harekat polisi, cep telefonundan aradığı annesine 'Ah, anne vuruldum' deyince, annesi Adana'da fenalık geçirdi.
 
Cudi Dağı’nda operasyona yapan güvenlik güçleriyle teröristler arasında saat 10.00 sıralarında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, bazıları da yaralandı. 
 
Yaralananlardan 5 yıllık polis Erkan Onur Can, Adana’nın Kozan İlçesi’nde oturan annesi Fatma Can’ı aradı. Telefonda oğlunun "Ah anne vuruldum" diyen sesini duyan Fatma Can, şoke oldu. Silah seslerinin geldiği telefondan çatışmaya kilometrelerce uzaktan tanık olan Fatma Can, oğlunun da şehit olduğunu düşünerek sinir krizleri geçirdi. 
 
Yaralanan polis Erkan Onur Can arkadaşları tarafından Şırnak’ta hastaneye kaldırılırken fenalaşan annesi Fatma Can da yakınları tarafından götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Fatma Can’a sakinleştirici iğne yapıldı ve yakınlarının çabasıyla telefonla konuştuğu oğlunun yaralı olduğunu öğrenince biraz rahatladı. 
 
Kendisi gibi polisle evli olan Erkan Onur Can, telefonda sağlığının iyi olduğunu söyledi ve çatışmayı anlatırken, "Polis arkadaşımı Yavuz ile komiser yardımcımız şehit düştü. Benim gibi yaralanan arkadaşlarım var" dedi. 
 
Erkan Onur Can’ın operasyonda yaralandığı haberi üzerine Kozan’daki akrabaları da baba evine akın edip, gelişmeler hakkında bilgi almaya çalıştı. 

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