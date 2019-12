'Operasyon piyasalara güveni geri getirecek'

‘Biz her seansı gözetim altında tutarız’

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, Borsadaki manipülasyon operasyonu ile ilgili olarak, yatırımcının artık suç işleyenlerin cezasının verileceğine inanıyor olacağını, bunun da piyasaya olan güveni geri getireceğini kaydetti.Hüseyin Erkan, Finansbank A.Ş'nin IST30 Borsa Yatırım Fonunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen törende gazetecilerin, İMKB'deki operasyonla ilgili sorularını yanıtladı.İMKB ve SPK'nın yıllardan bu yana ortak gözetim programı bulunduğunu, bu çerçevede olağan dışı fiyat ve hacim hareketlerini SPK'ya ilettiklerini belirten Erkan, "Bizim burada tespit yapma yetkimiz yok. Biz ancak SPK'ya yardımcı olmak üzere ilk gözetimden gelen verileri toplar, rapor halinde SPK'ya sunarız. SPK da kendi araştırmalarını yapar, gerekirse savcılığa gider, davasını açar. Bu da onun bir sonucudur diye düşünüyorum" dedi.İhtisas mahkemelerinin Türkiye'de henüz oluşmadığını, sermaye piyasası suçlarına ilişkin olarak ihtisas mahkemesi oluşmasını yıllardan bu yana söylediklerini ifade eden Erkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bunların olmamasından kaynaklanan bir sürü sorunlar yaşadık. Herhangi bir sermaye piyasası suçunun hukuki olarak sonuçlandırılması yıllar alıyor. 3-4 yıl... Bazen 5 yılı alan davalar oluyor. Biz böyle bir sistemle maalesef etkin gözetimi sağlayamayız. Ama bu son operasyon, sermaye piyasasına olan güveni de artıracak operasyon olarak öne çıktı. Umut ediyoruz ki bunun arkasında ciddi soruşturmalar, ciddi davalar açılır ve hızlı sonuçlar alınır. Bu da kendi başına caydırıcı olacaktır diye düşünüyoruz.Sermaye piyasamızın büyümesi lazım. Sermaye piyasasının büyümesi güvene dayalıdır. Bu güven oluşturulmalı. Biz burada hakikaten etkin, şeffaf bir piyasa yönetiyoruz. Her türlü bilgiyi, datayı paylaşıyoruz. Dünyanın belki de en şeffaf borsalarından biriyiz. Ama bunun da sonucunu görmek isteriz. Ben operasyonu olumlu olarak değerlendiriyorum."Hüseyin Erkan, takip ve incelemenin ne kadar sürdüğüne ilişkin bir soru üzerine, "Biz her seansı gözetim altında tutarız. Her seansla ilgili dataları üretiriz. Rutin olarak her gün, her hafta mutlaka SPK'ya bizim raporlarımız gider. Dolayısıyla bu bir kerelik yapılan bir şey değil. Anlık, gerçek zamanlı yapılan bir operasyondur" şeklinde konuştu.Bu operasyonun yatırımcının güveninde azalmaya yol açıp açmadığına ilişkin bir soruya da Erkan, "Bu tip manipülasyon suçlarını işleyenlere yönelik alınan bu tedbirlerin devreye girmesiyle yatırımcı, daha fazla güven duyacaktır diye bekliyorum. Suç işleyenlerin cezasının verileceğine artık yatırımcı inanıyor olacak. Bu da piyasaya olan güveni tekrar geri getirecektir diye düşünüyorum" karşılığını verdi.