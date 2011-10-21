-Operasyon kurtuluş ilan edilince sona erecek PARİS (A.A) - 20.10.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, NATO'nun operasyonlarının Libya'nın kurtuluşu ilan edilince sona ereceğini söyledi. Hindistan'da bulunan Juppe, France Info devlet radyosuna yaptığı açıklamada, ''UGK, Libya'nın kurtulduğunu ilan edince NATO'nun operasyonlarının sona ereceğini'' belirtti. Bu arada, Fransa Savunma Bakanı Gerard Longuet, Kaddafi'yi Sirte'den kaçıran konvoyun Fransız hava kuvvetleri tarafından durdurulduğunu söyledi. Longuet, basına yaptığı açıklamada, çok sayıda araçtan oluşan konvoyun Fransız uçakları tarafından durdurulduğunu ancak konvoya doğrudan müdahale edilmediğini vurguladı. Fransa Savunma Bakanı, konvoydakilerin Libyalı muhalifler tarafından yakalandığını ifade etti. Öte yandan Afrika Birliği, Libya'nın üyeliği üzerindeki askıya alma kararını kaldırdı. Birlikten yapılan açıklamada, Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinin Libya'yı temsilen toplantılara katılmasına karar verildiği bildirildi. Afrika Birliği, bugün devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi ve Kaddafi'nin son kalesi olan Sirte'nin düşmesinden hemen önce bir toplantı yaptı. Toplantıda Libya'nın başkenti Trablus'ta bir irtibat bürosu açmaya karar veren Afrika Birliği, Libya'a özel bir temsilcinin atanacağını da belirtti. Afrika Birliği, 20 Eylül'de UGK'yı Libya'nın fiili hükümeti olarak tanımıştı. Güney Afrika, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinin Libya'ya barış getirmesini umduklarını bildirdi. Güney Afrika hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kaddafi'nin ölümünün düşmanlıkları sona erdirmesinin ve barış getirmesinin umulduğu belirtildi. Açıklamada, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ne, ulusal birlik ile uzlaşma sürecine başlama, güçlerin silahsızlandırılması ve topluma dahil edilmesi çağrısında bulunuldu.