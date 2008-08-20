Operasyon için düğmeye basıldı mı?

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Erdoğan: Sorumlu benim

Pekin Olimpiyat Oyunları’nda şu ana kadar alınan başarısız sonuçlar ve Türkiye’nin üç madalyada kalması, gözleri hükümetin spor politikaları üzerine çevirirken, özellikle muhalefet partileri bu konuda eleştirilerde bulunmuştu. Öyle ki önceki gün CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, olimpiyat oyunlarına giden sporcuların nasıl belirlendiğinin açıklanmasını istemişti.Başarısızlık AKP içinde de tartışmalara yol açmıştı. Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısızlığın nedenleri arasında İstanbul ve Ankara belediyelerinin futbol aşkını gösteren Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’a sert tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Atalay’a “Altı yılda madalya için hangi adımları attın?” demişti.Topbaş, “Gençlik ve Spor Genel Müdürümüzün olimpiyatlardaki başarısızlığın nedeni olarak İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin futbola verdiği desteği göstermesine üzüldüm. Şunu sorarlar adama, ’6 yıldır genel müdürlük yapıyorsun. 2008 olimpiyatları için hangi ilişkileri kurdun, bu konuda hangi antrenörü yurt dışından getirdin, hangi mekânlarda bunun için özellikle hazırlık yaptın’ diye. Kendi başarısızlığını gizleyerek, spora bu kadar destek veren belediyemizi itham etmesini anlayamıyorum. "dedi.Başbakan Erdoğan’ın, İstanbul Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi ile 120 köye 120 parkın toplu açılışında yaptığı konuşmada olimpiyatlar alınan sonuçların ardından hükümetin bu alanda bir operasyon hazırlığında olduğunu gözler önüne serdi. Pekin Olimpiyatlarına sporcuları bizzat tebrik ederek uğurlayan Başbakan Erdoğan’ın alınan sonuçlardan başta kendisi olmak üzere, her birimi sorumlu tutması, gelen tepkileri en aza indirme çabası olarak değerlendiriliyor.AKP Hükümeti’nin Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın başarısız olduğu yönündeki eleştirilere nasıl bir yanıt vereceği de merakla bekleniyor. Konuyla ilgili yapılan yorumlarda Olimpiyatlar’da çizilen kötü tablonun sadece Atalay’ın hatasıyla açıklanamayacağı; eğitimden ve spordan sorumlu bakanlıkların da konuyla ilgili bir özeleştiri vermesi gerektiğine değiniliyor.