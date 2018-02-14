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(operasyon görüntüsüyle) İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON: 19 GÖZALTI 

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 14:56


 
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul\'da PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  
 
Görüntü Dökümü:
-POLİS KAMERASI
-Özel harekat polisleri
-Bina kapısını kırmaları
-İçeri girmeleri
-Arama yapmaları
-Gözaltına alınan kişi
-Detaylar
 


 

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