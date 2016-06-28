Operadaki taslak; sanatçılar için emeklilik düzenlemesi yapılıyor

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM), teşkilat kanununu sil baştan düzenlemek için kapsamlı bir çalışma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, kurum için yaptığı taslak çalışmayı teslim etti. Genel müdürlük, çalışmada balerinlerin 38, baletlerin ise 43, kadın opera ve koro sanatçılarının 50, erkek opera ve koro sanatçılarının ise 55 yaşında emekli olmasına ilişkin düzenleme yaptı. Erken emekliliği teşvik etmek amacıyla kademeli olarak yüzde 60’a kadar fazla ikramiye önerildi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOBGM) ise bakanlığa kendi kurumunda yapılacak değişiklikler için ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı yürürlük hükümleri ile birlikte toplam altı maddeden oluşuyor.

Emekliliğe teşvik

Taslağın birinci maddesinde, kanuna geçici madde eklenerek erken emekliliği teşvik etmek amaçlanıyor. Kademeli olarak yüzde 60’a kadar fazla emeklilik ikramiyesi önerilen düzenleme şöyle: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda veya bağlı kuruluşları olan Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde çalışmakta olan sanatkâr memurlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan ve bu tarihten itibaren 4 ay içinde emeklilikbaşvurusunda bulunanlara, emekli ikramiyesi bu maddenin yayımı tarihi itibariyle yaş haddinden emekliliğine; en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde 40, üç yıldan çok ve altı yıl dahil, altı yıldan az kalmış olanlara yüzde 50, altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 60 oranında fazla ödenir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde emekli aylığı kazanmasına hak kazanacaklar da belirtilen süre içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, bu madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu madde hükmünden yararlanarak emekli olanlar için hizmet süresine bakılmaksızın enson ek göstergeleri üzerinden emekli maaşı ve ikramiyesi hesap edilir.”

Özel kalem istedi

İkinci maddede ise Genel Müdür Selman Ada, Genel Müdürlüğe bir Özel Kalem Müdürlüğü birimi kurulmasını öngörüyor. Maddede, “Özel Kalem Müdürü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile aynı Kanunun 59’uncu maddesine göre Genel Müdür tarafından atanır” hükmü de yer aldı.

Hasılat vergiden muaf

Genel Müdürlük üçüncü maddede de “Devlet Opera ve Balesi’nin hasılatı ve muameleleri ile yargı mercilerindeki iş ve işlemleri her türlü vergi, harç ve resimlerden muaftır” hükmüyle vergi düzenlemesi önerdi.

38 yaşında emeklilik

Taslağın beşinci maddesinde ise DOBGM’nün Kuruluşu Hakkında Kanun’a yapılan ek madde ile de emeklilik yaş sınırlamasının sınırları yeniden çizildi. Maddede şöyle denildi: “Bu kanunun 4’üncü maddesinin (a) bendine göre görev yapan sanatkar memurlardan; bale prima solistleri, bale solistleri, kordöbale solistleri, kordöbale sanatçılarından en az 15 yıllık hizmet süresini tamamlamaları şartıyla kadınlar 38, erkekler

43 yaşında; opera solistleri, opera prima solistleri, koro sanatçıları 25 yıllık hizmet sürelerini tamamlamaları şartıyla en fazla kadınlar 50, erkekler 55 yaşında diğerleri 65 yaşında emekli olurlar. Genel Müdürlük Teknik Kurulu kararı ile sanatkâr memurlara ilişkin norm kadro sayısının yüzde 10’unu aşmamak şartıyla yukarıda belirlenen yaşları aşanlar

çalışmaya devam edebilirler.”