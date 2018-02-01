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Operada 'operasyon'; 2 şehirde müdürler görevden alındı!

"Devlet Opera ve Balesi'nde sözleşmeli sanatçı sorunu devam ediyor"

01 Şubat 2018 06:19

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’ne yaklaşık bir ay önce atanan tenor Murat Karahan genel müdürlüğe bağlı Ankara ve Mersin Opera ve Balesi’nin müdürlerini görevden aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Orkestra Şefi Selman Ada’nın yerine Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü’ne 3 Ocak’ta atanan Murat Karahan, kurumda yeni görevlendirmelere başladı. Karahan, Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kocadere’nin yerine Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kızı Solmaz Haberal’ı atadı. Ankara Opera Korosu üyelerinden olan Haberal, uzun yıllardır kurumda görev alıyor.

Karahan, Ankara Müdürlüğü’ne Metin Turan’ın yerine Çetin Kıranbay’ı, Mersin Müdürlüğü’ne ise Ufuk Kasar’ın yerine soprano Bengi İspir Özdülger’i görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde DOB Genel Müdürlüğü’ne bağlı bulunan İzmir, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde de görevden almaların yapılması bekleniyor.

Sözleşmeliler randevu istedi

Devlet Opera ve Balesi’nde sözleşmeli sanatçı sorunu da devam ediyor. ‘Misafir sanatçı’ titri ile sahne üstünde ve gerisinde çalışan, tenorundan sopranosuna, baletinden konzertmeisterı’na (başkemancı) kadar çeşitli branşlarda, önemli rollerde görev alan sözleşmeli sanatçılar, sıkıntılarını dile getirmek için Genel Müdür Karahan’dan randevu talep etti. “Ne işçiyiz, ne de memur” diyerek kendilerine “Taşeron sanatçı” tanımını yapan sanatçılar, Karahan’a kadro taleplerini aktaracaklar. 

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