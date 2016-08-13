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Operacı Hakan Aysev 5. kez nikâh masasına oturdu

Aysev'in nikâh şahitliğini Kuabt yaptı

13 Ağustos 2016 13:13

Ünlü tenor Hakan Aysev, İzmir’in Urla ilçesinde vokalist Banu Karaca ile dünya evine girdi.

Hakan Aysev yedi yıldır arkadaş olduğu ve bir süredir arkadaşlığının aşka dönüştüğü Banu Karaca ile dün gece düzenlenen nikâh töreni ile dünya evine girdi.

Sessiz sedasız evlenen çiftin nikâh şahidi ise ünlü şarkıcı Kubat oldu. Banu Karaca ile Çeşme’de evlenen Hakan Aysev, böylelikle beşinci kez nikâh masasına oturmuş oldu. Çiftin düğün törenine yakın dostları ve aileleri katıldı.

Daha önce 4 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988 yılında yaptı. 2000 yılında ikinci kez nikâh masasına oturan daha sonra boşandı. 3. eşi Pelin Doğan ile 9 Mart 2008’de evlenen Hakan Aysev, 6 Haziran 2008’de boşandı. Hakan Aysev 4. evliliğini mimar Esen Öncan ile yaptı. Esen Can adında bir de kızları olan ikili 23 Ocak 2013’te resmi olarak yollarını ayırdı.

 

Hakan Aysev kimdir?

 

1968'de Ankara'da doğdu. Eğitimine 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvar'ında başladı. 1987'de 6. Belvedere Şan Yarışması'nda En İyi Genç Şarkıcı ödülü alarak final konserine katıldı. 1988'de mezun olduktan sonra Viyana'ya gitti ve Mozart'ın Cosi fan Tutte Operası'ndaki Ferrando rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya'da turneye çıktı. 1989 yılı Temmuz ayında Salzburg Festivali kapsamında, Haydn'ın "Acis ve Galatea", Offenbach'ın "Les Bavardes" operalarında başrolleri seslendirdi. Eylül ayında Viyana Devlet Opera'sına giren sanatçı, aynı yıl Aralık ayında R. Strauss'un "Rosenkavalier" operasındaki "Tenor" rolü ile debut yaptı. 

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