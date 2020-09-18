Opera yıldızı Anna Netrebko, Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Rus soprano Anna Netrebko, Covid-19 kaynaklı zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Instagram üzerinden paylaşımda bulunan opera yıldızı, "5 gündür Covid-19 nedeniyle hastanedeyim ve yakında iyileşeceğim. Her şey güzel olacak. Şeytan bahsedildiği kadar kötü değil" yazdı.

Netrebko'nın Bolşoy Tiyatrosu'ndaki performansında görev alan sanatçılardan birinde Koronavirüs tespit edilmesinin ardından Moskova'da bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Netrebko'nun menajeri Maksim Berin, sopranonun 9 Eylül'den bu yana kendini iyi hissetmediği ancak artık iyileşmeye başladığını ifade etti.

Berin, "Doktolar bana her şeyin yolunda olduğunu ve Anna'nın hastanede şarkı söylemeye başladığını söyledi" dedi.