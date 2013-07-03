Opera sanatçısı yıllarca kocasından şiddet gördüğünü açıkladı

Dünya çapında ün kazanmış olan opera sanatçısı Angela Gheorghiu, 2009 yılında boşandığı eşi Roberto Alagna tarafından evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ifade etti. Gheorghiu, Roberto Alagna'nın bir keresinde de ailesinin önünde tokat attığını söyledi.

Taraf gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şu şekilde:

Opera dünyasının muhteşem çifti olarak kabul edilen ikili, 1996’da evlenmişti. Gheorghiu ve Alagna beraber sahneye çıkmanın yanısıra çeşitli albümler de kaydetmişti. Gheorghiu, ayrılık nedenini şöyle açıkladı: “Eşinizin davranışlarından bazılarını kabul edebilirsiniz. Ne ki, ben hayatıma şiddet kullanan biriyle birlikte olarak devam etmek istemedim. Burama kadar geldi. Son ana kadar her şeyi denedim.”

Gheorghiu, “Şiddet kullanıyordu. Yaşadıklarım, hayatımın en karanlık sayfalarıdır. Dünyanın en sinirli insanı bile olsanız, eşinize tokat atmanız kabul edilecek bir davranış değil. Üstelik bunu babanızın önünde yapıyorsunuz, o da ağzını açıp tek kelime etmiyor. İşte benim hayatım bu” dedi.