T24 LogoT24 Logo
Dünya

Opera sanatçısı Orhan Yıldız'a İspanya'dan ödül MADRİD (A.A)

27 Ocak 2012 21:25

-Opera sanatçısı Orhan Yıldız'a İspanya'dan ödül MADRİD (A.A) - 27.01.2012 - Türk opera sanatçısı Orhan Yıldız, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 49. Uluslararası Francisco Vinas Şan Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı. Barcelona'daki Liceu Büyük Tiyatro'da düzenlenen ve 22 Ocak'ta sona eren yarışmada ''erkek sesleri'' dalında birincilik ödülüne kimse layık görülmezken, 33 yaşındaki Türk bariton Orhan Yıldız'ın ise bu kategoride ikinciliğe layık görüldüğü öğrenildi.  Alınan bilgilerde, Orhan Yıldız'a ikincilik ödülü olarak 5 bin avro verildiği, yarışmada bu kategoride Koreli Chae Wook Lim'in ise üçüncü olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24