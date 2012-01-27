-Opera sanatçısı Orhan Yıldız'a İspanya'dan ödül MADRİD (A.A) - 27.01.2012 - Türk opera sanatçısı Orhan Yıldız, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 49. Uluslararası Francisco Vinas Şan Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı. Barcelona'daki Liceu Büyük Tiyatro'da düzenlenen ve 22 Ocak'ta sona eren yarışmada ''erkek sesleri'' dalında birincilik ödülüne kimse layık görülmezken, 33 yaşındaki Türk bariton Orhan Yıldız'ın ise bu kategoride ikinciliğe layık görüldüğü öğrenildi. Alınan bilgilerde, Orhan Yıldız'a ikincilik ödülü olarak 5 bin avro verildiği, yarışmada bu kategoride Koreli Chae Wook Lim'in ise üçüncü olduğu bildirildi.