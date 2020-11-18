Opera sanatçıları, kendilerini Sağlık Bakanlığı'na ihbar etti!

Ankara Operası Orkestrası sanatçıları, yeni alınan Koronavirüs salgını tedbirlerine rağmen provaları iptal edilmeyince, kendilerini Sağlık Bakanlığı'na ihbar etti.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, pandemi nedeniye alınan koruyucu tedbirlere rağmen Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılarının provaları iptal edilmedi. "Operet Gecesi" oyunu için provada buluşan sanatçılar, yaklaşık 20 nefesli çalgının görevlendirilmesi ve tedbir alınmaması üzerine kendilerini ihbar etti.

Prova sırasında Sağlık Bakanlığı İhbar Hattı'nı arayan sanatçılar, maske kuralının ihlal edildiğini bildirdi. Polislerin Ankara Operası binasına gelmesi üzerine yöneticiler de provayı iptal etti. Cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen gösterinin iptal edilip edilmediği henüz belli değil.

"Arkadan nefesliler üflüyor, tüm sanatçılar tehdit altında kalıyor"

Nefesli çalgıların operadan çıkarılması gerektiğiyle ilgili konuşan operaya yakın kaynaklar, bir nefeslinin 4 metre ileriye üflediği belirtti:

"Arkadan nefesliler üflüyor. Kapalı ortamda diğer tüm sanatçılar tehdit altında kalıyor. Bu durum yöneticilere aktarıldı ancak hiçbir tedbir alınmadı. Sonuçta tüm sanatçılar 'Biz bu şartlarda çalışmıyoruz' diyerek isyan etti."

Vakalar artınca yeni kısıtlamalar geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle sosyal etkinliklerin saatlerinde düzenlemeye gidilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni kısıtlamalara ilişkin yayınladığı genelgeye göre, hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 arasındaki saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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