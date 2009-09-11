Opel'in Magna' ya satılması onaylandı

Opel şirketi hisselerinin yüzde 65'ini yöneten şirket hisselerinin yüzde 55'inin Magna şirketi ve Sberbank'a satılmasını onayladı.



Alman Hükümeti tarafından mayıs ayı sonunda oluşturulan ve Opel şirketi hisselerinin yüzde 65'ini yöneten Opel-Treuhand adlı kurul, şirket hisselerinin yüzde 55'inin Magna şirketine ve bu şirketin Rus ortağı olan Sberbank'a satılmasını onayladı.



Treuhand kurulunun Başkanı Fred Irwin, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, alınan kararın tüm tarafların çıkarına olacağına inandıklarını söyledi.



Irwin, Alman Hükümetinin Opel'e destek garantisinin sadece Almanya'da oluşturulacak "New Opel" şirketi için geçerli olacağını, böylece Alman vergilerinin ülkede kalacağını ifade etti.



Basın toplantısına katılan ve GM adına görüşmeleri sürdüren John Smith de Alman Hükümeti başta olmak üzere tüm müzakere muhataplarına gösterdikleri esnekli için teşekkür ederek, ayrıntılara açıklık getirilmesi için müzakerelerin süreceğini söyledi.



Varılan anlaşmaya göre, Magna ve Sberbank'a hisselerin yüzde 55'inin satılacağı, hisselerin yüzde 35'inin Opel'in bağlı olduğu Amerikan General Motors (GM) şirketinde kalacağı, yüzde 10 hissenin de Opel çalışanlarına gideceği bildirildi.



Bu konuda bir anlaşmanın bir kaç haftaya kadar imzalanmasının beklendiği, daha önce bazı önemli ayrıntılara açıklık getirilmesi gerektiği kaydedildi.



Treuhand kurulu tarafından yapılan açıklamada da Almanya'nın Rüsselsheim, Bochum, Kaiserslautern ve Eisenach kentlerinde bulunan toplam 4 Opel fabrikasının kapatılmayacağı bildirildi.



Alman Hükümeti tarafından oluşturulan Opel-Treuhand kurulunda hükümet, eyalet yönetimi ve GM temsilcileri yer alıyor. Hükümet, Opel'e 1,5 milyar avroluk kredi yardımı yapmak için, bu kurulun oluşturulmasını şart koşmuştu.