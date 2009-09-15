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Ekonomi

Opel'e yapılan yardımda usulsüzlük araştırması

AB ülkelerinin, Opel'in yeni sahibine yapılacak olan yardım paketiyle ilgili usulsüzlük soruşturması istemleri yerinde görüldü.

15 Eylül 2009 03:00

Alman hükümetinin, Opel’in Kanadalı yedek yarça üreticisi Magna’ya satıldığı taktirde vereceği 4.5 milyar Euro değerindeki kredinin kullanımında usülsüzlük olabileceği kuşkularının yersiz olmadığı ifade edildi. Magna’nın Rus ortağı Sberbank’ın, 4.5 milyar Euro’luk kredinin 600 milyon Euro’dan fazla kısmının Rus otomotiv endüstrisini modernize etmek için kullanılabileceği ifade edildi. Magna’nın planı arasında yer alan bu durumun, Alman mühendislerin Rusya’ya transferini de gündeme getirebileceği belirlendi.

Antwerp daha verimli

Belçika Devlet Başkanı Guy Verhofstadt’ın destek paketinin kullanım alanlarının netleştirilmesini istemesi üzerine, konunun Avrupa parlementosunun gündemine taşınacağı belirtildi. Opel yöneticilerinden Carl-Peter Forster, Welt am Sonntag dergisine yaptığı açıklamada, küçülme planlarının ihtiyacın bir parçası olduğuna vurgu yaptı. “Fabrika kapatarak ya da işçi sayısını azaltarak da yılda 1.5-1.7 milyon araç üretebileceğimizin farkına vardık” diyen Forster, Alman fabrikasılarının güvende kalacağını belirtti. Der Spiegel gazetesinde yayınlanan Avrupa Komisyonu’nu bir raporuna göre ise Belçika’daki Antwerp fabrikasının Almanya’daki Bochum fabrikasına göre çok daha verimli çalıştığı ortaya çıktı.


Değişiklik hakkı var

Opel fabrikalarının bulunduğu belçika ve bazı AB ülkelerinin, General Motors’un (GM), Opel satışında işçi haklarına ilişkin şüpheleri olduğunu ve satışın AB Komisyonu’nca incelenmesini istemeleriin ardından, AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Laitenberger, rekabet kurulunun usülsüzlük belirlediği taktirde yapılacak olan yardımı veto etme veya anlaşma üzerinde değişiklik yapma hakkının bulunduğunu hatırlatmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kredinin tehlikeye girip girmediğine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Magna ayrıca Avrupa’daki fabrikalardan 10 bin işçiyi çıkarmayı planlıyor.

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