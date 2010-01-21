Opel belçika'daki tesislerini kapatıyor

Amerikan General Motors şirketi, Belçika’daki otomobil tesislerini bu yıl içinde tümüyle kapatacağını açıkladı.



Avrupa’da OPEL adıyla çalışan şirketin kararı, 2 bin 600 Belçikalı’nın işini kaybedeceği anlamına geliyor.



OPEL Genel Müdürü Nick Reilly, bugün yaptığı açıklamada, tesislerden Antwerp’tekinin birkaç ay içinde kapanacağını bildirdi.



Reilly, otomobil satışlarındaki düşüşün, OPEL’i, üretimi yüzde 20 oranında azaltmaya zorladığını söyledi ve Almanya’da da yaklaşık 4 bin kişinin işini kaybedeceğini açıkladı.



OPEL Genel Müdürüne göre, küresel ekonomik kriz nedeniyle Avrupa şirketleri geçen yıl sadece 13 buçuk milyon araç sattı, bu sayının bu yıl 12 milyona düşmesi bekleniyor.



Belçika hükümeti, Antwerp’teki tesisi açık tutması karşılığında, OPEL’e 700 milyon dolar borç garantisi ve başka teşvik önlemleri sunmayı planlıyor.



Rus ve Kanada şirketlerinin oluşturduğu bir grup, iki yıl önce, OPEL’i satın almak istemiş ancak Amerikan General Motors şirketi teklifi reddetmişti.







