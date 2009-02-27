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Ekonomi

Opel artık bağımsız

Ekonomik kriz nedeniyle büyük zarara uğrayan Opel, bağlı olduğu Amerikan General Motors'tan ayrılma kararı aldı.

27 Şubat 2009 02:00

Ekonomik kriz nedeniyle büyük zarara uğrayan Opel, bağlı olduğu Amerikan General Motors'tan ayrılma kararı aldı.

Almanya'daki ekonomik kriz nedeniyle büyük zarara uğrayan Opel otomobil şirketi, bağlı olduğu Amerikan General Motors (GM) şirketinden bağımsız olarak çalışma kararı aldı.

Opel Denetleme Kurulu Başkanı ve GM Avrupa Başkanı Carl Peter Forster, Rüsselsheim kentinde yaptığı açıklamada, Avrupa'da GM'den bağımsız olarak çalışma kararı aldıklarını, ancak yine de bu büyük şirketler grubunun bünyesinde kalmak istediklerini söyledi.

Şirketin kurtarılması için bir taslak hazırladıklarını ve bunu pazartesi günü Alman hükümetine sunacaklarını belirten Forster, şirketin dışardan yatırımcılara da açık olduğunu ve bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 25 ila 50'sini satın alabileceğini ifade etti. Devletten 3,3 milyar Avro'luk yardım ve güvence talep ettiklerini, bunun yanı sıra GM'nin 3 milyar Avro'luk yardımınından başka, harcamaların 1 milyar Avro azaltılmasının da gerekli olduğunu kaydeden Forster, fazla kapasitenin azaltılması gerektiğini, işten çıkartmaları mümkün olduğu ölçüde engellemeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Forster, fazla kapasitenin azaltılabilmesi için gerektiği takdirde bir fabrikanın satışını da düşünebileceklerini belirtti.

Opel'in en büyük rakiplerinden olan Daimler'in, Opel'in Eisenach kentindeki fabrikasıyla ilgilendiği şeklindeki haberler de Daimler tarafından yalanlandı.

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