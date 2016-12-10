OPEC üyesi olmayan ülkeler de petrol üretimini kısacak

OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkeler 15 yıl içerisinde ilk kez küresel petrol üretimini kısma konusunda anlaşmaya vardı. Bir OPEC temsilcisinin dediğine göre, Rusya ve birkaç diğer OPEC üyesi olmayan ülke, Cumartesi günü Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol üretimini gelecek yıl içerisinde günlük 600,000 varilden daha fazla miktarda kısma kararına vararak küresel aşırı arzın önüne geçme yolunda OPEC'e katıldı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, OPEC'in iki hafta önce petrol üretimini günlük 1.2 milyon varil kısma konusunda anlaşmasının ardından 15 yıl içerisinde ilk kez OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler anlaşmaya varmış oldu.

Venezuela Enerji Bakanı Eulogio del Pine toplantı öncesi, "OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan toplam 25 ülkeyi petrol piyasasında istikrar sağlamak ve petrol fiyatlarını uygun bir seviyeye getirmek adına bir araya getirmeyi başardık" dedi.

Rusya, petrol üretimini gelecek yıl içerisinde günlük 300,000 varil azaltma konusundaki planlarını duyurmuştu. Resmi bir açıklama yapılmadan önce isimlerini vermek istemeyen birkaç temsilcinin açıklamasına göre, Kazakistan da şaşırtıcı bir şekilde üretimi ılımlı miktarda kısmayı vaat etti.

Petrol fiyatları, OPEC'in 8 yıl içerisinde ilk kez üretimi kısma konusunda uzlaşmaya vardığını açıklamasından bu yana yüzde 15'ten fazla arttı ve bu hafta varil başına 55 doların üzerine çıktı.