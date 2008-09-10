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Ekonomi

OPEC ucuz petrole karşı savaş açtı

OPEC üyesi ülkeler, petrol üretimi kısıntısı konusunda anlaştılar. OPEC'in, petrol fiyatlarını 100 doların üstünde tutması bekleniyor.

10 Eylül 2008 03:00

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC üyesi ülkeler, sürpriz bir şekilde petrol üretimi kısıntısı konusunda anlaştılar.

OPEC Petrol Bakanlarının, günlük ham petrol üretiminde, 520 bin varil düzeyinde kesintiye gitme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, günlük ham petrol üretim kotasının, 28,8 milyon varil olacağı bildirildi.

Petrol bakanlarının vardığı bu görüş birliğinin ardından, ABD ham petrolünün Ekim ayı varil teslim fiyatı 1 dolarlık artışla 104,26 dolara yükseldi.

Analistler, OPEC'in, petrol fiyatlarını 100 doların üstünde tutma kararlılığında olduğunu vurguluyorlar.

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