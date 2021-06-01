OPEC+ Temmuz'da petrol arzını artırma planına bağlı kalacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC+ ülkeleri online toplantı sonrası yaptıkları açıklamada Temmuz ayında petrol üretimini artırma planına bağlı kalacaklarını duyurdu.

Delegeler, Mayıs ve Haziran ayındaki artışların ardından Temmuz ayında da günlük 841 bin varillik artış olabileceğini bildirdi.

Avrupa ve ABD'deki güçlü toparlanma OPEC üyesi ülkeler ve müttefiklerine ek üretim için güven tesis etmişti. Ancak Asya'daki bazı bölgelerde vaka sayılarının yeniden artması bu bölgeden gelecek talebi tehdit ediyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman talebin iyileştiğine dair önemli işaretler olduğunu söyledi. Bakan, piyasayı kendi haline bırakmayacaklarını belirtirken toplantıda İran'ın petrol piyasasına dönüşünü tartışmadıklarını dile getirdi.